Ermenistan kariştı! Halk Paşinyan'a öfkeli

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisiyle ilgili "Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklama yaptı.

Ermenistan’da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, “Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak” dedi.

Durumun “istikrara kavuşmasının ardından” bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu” dedi.

