Ermenistan işgalinden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 59 oldu

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cepheden gelen yeni haberleri paylaştı

İlham Aliyev, Füzuli̇ şehri̇ ve bölgede yer alan 7 köyün daha Ermeni̇stan i̇şgali̇nden kurtarıldığını açıklarken mücadelelerinin süreceğini açıkladı.

Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda daha önce de Fuzuli'nin bazı köylerini Ermenistan güçlerinden temizlemişti.

Fuzuli ilinin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

Arazisi 1386 kilometre kare olan Fuzuli'de işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu.

Fuzuli ilinin Ermenistan güçlerine karşı 1990'lı yıllarda 1100'den fazla şehit verdiği biliniyor. Ermenistan güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1500 Fuzulili yaralanmış, 155 çocuk anne ve babasını kaybetmişti.

Kent merkezi, 1 kasaba ve 75 köyden oluşan Fuzuli ilinin sadece 20 köyü işgal edilmemişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ermeni̇stan ordusunun gece saatlerinde yapılan kalleş saldırıların sabah saatleri̇nde de sürdüğü, cephe hattındaki̇ Ağdam, Berde ve Ağcabedi̇ bölgeleri̇nde si̇vi̇l yerleşi̇m bi̇ri̇mleri̇ne ağır si̇lahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, Ermeni̇stan si̇lahlı kuvvetleri̇ni̇n savunma hatlarının yerle bir olduğu duyurulurken Ermeni̇ askerleri̇nin mevzi̇leri̇ni̇ bırakıp kaçtığı kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına göre, dün gece düzenlenen operasyonlarda, Ermeni̇ ordusuna ai̇t 7 tank, 2 grad füze si̇stemi̇ ve 8 obüs i̇mha edi̇ldi̇.

Ermeni̇stan ordusunun çok fazla asker kaybetti̇ği̇, toplu fi̇rar vakaları yaşandığı, ayrıca mühi̇mmat ve yi̇yecek temi̇ni̇nde loji̇sti̇k sıkıntı yaşadığı beli̇rti̇ldi̇.

Ermenistan 27 Eylül'de ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tutmuştu.

Azerbaycan ordusu, si̇vi̇l halkını korumak ve kendi̇ topraklarını kurtarmak i̇çi̇n karşı taarruza geçti̇.

Şu ana kadar 59 yerleşi̇m bi̇ri̇mi̇ Ermeni̇stan i̇şgali̇nden kurtarıldığı aktarıldı

