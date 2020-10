Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılarına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "(MİNSK ülkeleri) İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bir kez daha Tüerkiye’nin Azerbaycan’a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan’ı ziyaret ediyorum.

Her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanındayız.

Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan’ındır.

Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.

Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.

Sizin buraya gelmeniz mevcut durumumuzda bizim için çok önemli. Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın her saldırısıyla Azerbaycan topraklarına tecavüz edilmiştir. Azerbaycan, vatandaşlarını müdafa etmek açısından BM kurallarına uygun olarak adımlar attı. Biz bu tarihten itibaren kardeş Türkiye'nin bütün seviyelerde desteğini gördük.

Hem askeri hem de sivil kayıplarımız var. Burada belirtmeliyiz ki, 1994 yılından 2018 yılına kadar Ermeni tarafının görüşmelerden kaçınmasıyla, 2018 yılında göreve gelen Paşinyan tarafları tamamen mahvetmiş, müzakarelere zarar vermiştir.

Son günlerde yaşanan durumlar, daha ilk günden itibaren karşı taraf sivillerimizi hedef aldı. 27 sivil vatandaşımız hayatını kaybederken, 23 vatandaşımız da yaralandı. Ermenistan, Azerbaycan'ın yaşam alanlarını hedef almaktadır. 100, hatta 200 kilometreye yakın topraklarımızı hedef alması ve bu tahribatın ne kadar geniş olması yaşananların bir tezahüdür.

Ermenistan'ın bizim topraklarımıza hukuksuz şekilde yerleşmesini kabul edemeyiz. Azerbaycan sulh seven bir devlettir.