Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama
Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yaşan savaş üzerinden Türkiye'ye yönelik hadsiz bir suçlamada bulundu.
GÜNDEM 07.10.2020, 22:44
Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ancak Türkiye ‘oyundan çıktıktan’ sonra durdurulabileceğini ileri sürdü.
Rus gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda “Şu anda Karabağ'da yerel bir çatışma değil, Azerbaycan ve Türkiye'nin uzun süredir hazırlandığı gerçek bir savaş var. Çatışmaların ancak üçüncü aktör (Türkiye) oyundan çıktıktan sonra durdurulması mümkün” diyen Sarkisyan, Ankara'nın çatışmaya dahil olması nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ sorununun çözümünde arabulucu olamayacağını savundu.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihsel ilişki üzerinden Azerbaycan'ın egemenliğinin zayıfladığını ileri süren Sarkisyan, “Tüm bunlar bölgeyi olumsuz etkiliyor, Kafkasya'daki tüm tabloyu tamamen değiştiriyor, durumu Türkiye'nin eksen olduğu farklı bir jeopolitik düzeye taşıyor” ifadelerini kullandı.
Sarkisyan ayrıca uluslararası arabulucuların Türkiye’yi çatışma bölgesinden ‘gitmeye’ ikna etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
Rus gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda “Şu anda Karabağ'da yerel bir çatışma değil, Azerbaycan ve Türkiye'nin uzun süredir hazırlandığı gerçek bir savaş var. Çatışmaların ancak üçüncü aktör (Türkiye) oyundan çıktıktan sonra durdurulması mümkün” diyen Sarkisyan, Ankara'nın çatışmaya dahil olması nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ sorununun çözümünde arabulucu olamayacağını savundu.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihsel ilişki üzerinden Azerbaycan'ın egemenliğinin zayıfladığını ileri süren Sarkisyan, “Tüm bunlar bölgeyi olumsuz etkiliyor, Kafkasya'daki tüm tabloyu tamamen değiştiriyor, durumu Türkiye'nin eksen olduğu farklı bir jeopolitik düzeye taşıyor” ifadelerini kullandı.
Sarkisyan ayrıca uluslararası arabulucuların Türkiye’yi çatışma bölgesinden ‘gitmeye’ ikna etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
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