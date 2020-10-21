Ermenistan Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri ön safta kullanıyor

Hacıyev, İngiltere Yabancı Gazeteciler Derneğince online olarak düzenlenen etkinlikte konuştu.

Hacıyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını belirterek buna tepki gösterilmesini istedi.

Suriye'den Azerbaycan'a savaşçıların taşındığı iddiasını reddeden Hacıyev, "Öncelikle öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim oldukça profesyonel bir ordumuz var. Yeteri kadar da yedek gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Ermeni saflarında diğer ülke savaşçılarının da olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Suriye ve Lübnan'ın yanı sıra ABD, Kanada ve özellikle Fransa'dan Ermenilerin silahlı güçleri saflarına katıldığını söyledi.



İlgili ülkelerden Ermeni kökenli vatandaşlarını savaşta kullanmasını, bu kişilerin Azerbaycanlı sivilleri öldürmelerini durdurmasını isteyen Hacıyev, "Aynı zamanda PKK terör örgütünün savaşa dahil olması konusunda endişemiz var. Onlar da Ermenistan silahlı kuvvetleri saflarında yer alıyor. Esasen (PKK'lı teröristler) Ermenistan silahlı güçlerinin ilk savunma hattında görevlendiriliyor." dedi.

