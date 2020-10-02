Ermenistan Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırdı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi.
GÜNDEM 02.10.2020, 09:48
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köyleri düşman tarafından ağır ateşe tutuluyor. Sivil halk arasında ölü ve yaralılar var" ifadesi kullanıldı.
Ermenistan'ın Gorus ilinden de Azerbaycan topraklarına füze atışının yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.
Ermenistan'ın Gorus ilinden de Azerbaycan topraklarına füze atışının yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.
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