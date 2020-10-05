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Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi.

GÜNDEM 05.10.2020, 11:15
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Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.
Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.
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