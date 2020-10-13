“Ermenistan, Azerbaycan topraklarını boşaltmadan durmak yok”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına değindi. Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeş olduğunu ifade eden Akar, “Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. Şu anda Azerbaycan’a Temmuz’da, Eylül’de yapılan saldırılar sonucunda ‘artık yeter’ diyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz, kendi ülkesini, milletini savunmak ve işgal edilmiş topraklarını geri almak için mücadeleye girdiler. Bu mücadele başladıktan sonra bir takım çevreler ‘diyalog’ demeye başladılar, diyaloğu hatırladılar. Görüşmelerden bahsediyorlar, siyasi çözümlerden bahsediyorlar. O insanlara sormak lazım 30 yıl boyunca ne yaptılar? Azerbaycanlı kardeşlerimiz öz topraklarını almak için mücadelesini sürdürüyor” diye konuştu.



Azerbaycan’ın ateşkes kararına uyduğunu belirten Akar, “Yine bu ateşkesi bozan, samimiyetsizlik yapan Ermenistan oldu. Gence ve diğer topraklara, füzelerle çok acımasız bir şekilde, oradaki sivil vatandaşı katledecek şekilde saldırılarını devam ettiriyorlar. Bunların güçten başka bir şey anlamadıklarını da bütün dünya görmeli. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını boşaltmadan, Ermenistan paralı askerleri ve oradaki teröristleri topraklarından çıkarmadan durmak yok” ifadelerini kullandı.

