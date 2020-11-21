Ermeniler bu görüntülere çıldırdı! Hepsi Bakü'ye götürüldü
Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğratan Azerbaycan, birçok askeri mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen tank ve topları trene yükleyen Azerbaycan ordusu, Bakü'ye götürdü.
GÜNDEM 21.11.2020, 20:07
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar 44'üncü gününde Ermenistan'ın teslim olmasıyla son buldu. Azerbaycan Ermenilere ağır kayıplar yaşatırken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan anlaşarak Dağlık Karabağ'dan çıkacaklarını açıkladı.
Çatışmalar boyunca Azerbaycan yaklaşık 300 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenilere ait birçok askeri mühimmatı ele geçiren Azerbaycan, mühimmatları kendi bünyesine kazandırdı.
Bölgeye tren gönderen Azerbaycan hükümeti tank ve topları vagonlara yükleyerek Bakü'ye götürdü. Görüntülerde onlarca tankın olduğu trenin uzunluğu ise dikkatlerden kaçmadı.
Çatışmalar boyunca Azerbaycan yaklaşık 300 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenilere ait birçok askeri mühimmatı ele geçiren Azerbaycan, mühimmatları kendi bünyesine kazandırdı.
Bölgeye tren gönderen Azerbaycan hükümeti tank ve topları vagonlara yükleyerek Bakü'ye götürdü. Görüntülerde onlarca tankın olduğu trenin uzunluğu ise dikkatlerden kaçmadı.
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