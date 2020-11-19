Ermeni Generalden itiraf! Verdiğimiz bilgilerin tamamı yalan

Ermeni General Movses Akopyan, işgal ettikleri Karabağ'da Azerbaycan'ın başarılı hamleleri sayesinde bozguna uğrarken Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın bu savaşla ilgili verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğunu açıkladı.



Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Eski Genelkurmay Başkanı General Movses Akobyan'dan Azerbaycan ile Karabağ'da girilen çatışmalara yönelik itirafta, "Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi'nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan yüzde 30'u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgiler ise yüzde 100 yanlıştı" ifadesini kullandı.



Karabağ'da 44 gün boyunca süren savaş sırasında yayılan yalanların Ermenistan'da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Akopyan, "Durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim, ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım" diye konuştu.

Movses Akopyan, dün Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden ayrılmıştı.

