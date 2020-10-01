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Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi!
Ermeni askerlerini taşıyan konvoyun Türk SİHA'sı ile tamamen yok edildiği bildirildi.
GÜNDEM 01.10.2020, 10:12
Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait farklı yönde hareket eden askeri birliklerin imha edildiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda, ''Düşmanın farklı yönlerde hareket eden askeri sütunları birliklerimiz tarafından imha edildi." bilgisi verildi.
Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada, "Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık,imha ettiği savunma sistemleriyle ilgili de "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi." bilgisini paylaşmıştı.
Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada, "Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık,imha ettiği savunma sistemleriyle ilgili de "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi." bilgisini paylaşmıştı.
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