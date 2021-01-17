Erman Toroğlu'ndan flaş derbi yorumu: Yazık olurdu...

Beşiktaş- Galatasaray derbisini yorumlayan Erman Toroğlu, "Galatasaray eğer şu maçtan 1 puan alsaydı Beşiktaş'a yazık olurdu" ifadelerini kullandı.

İşte Toroğlu'nun açıklaması:

"Galatasaray eğer şu maçtan 1 puan alsaydı Beşiktaş'a yazık olurdu. Beşiktaş, çatır çatır yendi. Fatih Terim 'Yönetim, yalnızım' falan derse işte takımın da böyle sahada yalnız olur. Hırs bitmiş Galatasaray'da."

