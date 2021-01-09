Erman Toroğlu'ndan Belhanda açıklaması:

Eski hakem ve futbol yorumcusu Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray, Başkent ekibiniBelhanda'nın yaptığı hat-trick ve Diagne'nin attığı goller ile 4-0 önde kapattı.

Erman Toroğlu, devre arasında A Spor'da yaptığı açıklamasında "Galatasaraylılar düşünsün, Belhanda kaldı şimdi ellerinde. İyi oyuncu ama 8 maçta bir oynuyor." dedi.

