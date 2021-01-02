Erken seçim var mı? AK Parti son noktayı koydu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin seçimi 2023 yılında yapacağını belirten Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının zaman kaybı olduğunu ifade etti.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulm Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki göstererek, "Büyük bir saçmalıktır. Milletin değerleri ile savaşmaktır. Kusura bakmasınlar Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, erken seçimle ilgili yaşanan tartışmalara da değindi. Sunucunun, "Cumhur İttifakı'nın erken seçim takvimi var mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, erken seçimin olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin seçimi 2023 yılında yapacağını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili, erken seçim tartışmalarının zaman kaybı olduğunu da sözlerine ekledi.

