Erkan Zengin, Adana Demirspor'a ihtarname çekti!
Adana Demirspor'a Giresunspor mağlubiyeti sonrasında yollar ayrılan tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'den kötü haber geldi.
GÜNDEM 18.12.2020, 21:15
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a Giresunspor yenilgisi sonrası yollar ayrılan Erkan Zengin'den kötü haber geldi.
Tecrübeli futbolcu alacakların ödenmemesi gerekçe göstererek Mavi Şimşekler'e ihtarname gönderdi
Adana Demirspor'da geçen hafta Samed Ali Kaya da ihtar çekmişti
Tecrübeli futbolcu alacakların ödenmemesi gerekçe göstererek Mavi Şimşekler'e ihtarname gönderdi
Adana Demirspor'da geçen hafta Samed Ali Kaya da ihtar çekmişti
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