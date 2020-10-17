Erivan'dan Ermenistan uçağı düşürüldü″ iddiasına yalanlama

Ermenistan’ın Gence’de düzenlediği saldırıda 12 sivilin öldüğünü bildiren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, temas hattında Ermeni güçlerine ait bir Su-25 uçağının vurulduğu açıklaması yaptı.

Açıklamaya göre, 17 Ekim saat 11:11’de (10:11 TSİ) Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait ve Cebrail bölgesi yönündeki Azeri birliklerinin mevzilerine hava saldırısı gerçekleştirmeye çalışan Su-25 uçağı imha edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Bakü’nün açıklamasını yalanladı.

Facebook’tan açıklama yapan Stepanyan, durumu ‘başka bir yanlış bilgilendirme’ olarak nitelendirdi.+

Moskova’da Rusya’nın arabuluculuğuyla yapılan görüşme çerçevesinde bir hafta önce Azerbaycan ile Ermenistan cenaze ve esirlerin değişimi için insani yardım amaçlı bir ateşkes üzerinde anlaşıldı. Ateşkes yürürlüğe girse de çatışmalar tamamen durmadı, esir ve cenaze değişimi de henüz başlamadı.

İki taraftan da çatışmaların sürdüğüne dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 12 sivilin yaşamını yitirdiği, 40 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli şehrinin işgalden kurtarıldığını söylemişti.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın savunma ordusu da Stepanakert ve Şuşa’ya füze ve topçu saldırılarının gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.

