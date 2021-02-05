Reklam

Son Dakika

Ergun Özbudun kimdir?

Anayasa hukuku alanında çalışan Prof. Dr. Ergun Özbudun, AK Parti'nin 2007 yılında sivil anayasa çalışmaları konusunda başvurduğu isimlerden oldu. Peki Ergun Özbudun kimdir? Ergun Özbudun nerelidir?

GÜNDEM 05.02.2021, 13:04
1
Ergun Özbudun kimdir?
Ergun Özbudun, anayasa hukuku profesörüdür. AK Parti'nin 2007'de yeni anayasa için başvurduğu isimlerde biri olan Ergun Özbudun AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde yer alıyor. Prof. Dr. Ergun Özbudun Gelecek Partisi Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda görev yapıyor. Peki, Ergun Özbudun kimdir? Ergun Özbudun kaç yaşında? Ergun Özbudun nerelidir? 

Ergun Özbudun 1 Temmuz 1937 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1962'de doktor, 1967'de doçent ve 1975'te profesör unvanını kazanmış ve 1994 yılına kadar bu kurumda görevini sürdürmüştür. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
Öğretim Üyesi Ergun Özbudun, 10.10.1988 – 31.05.2012 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi'nde anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı dersleri verdi. 
Özbudun, Harvard Üniversitesi'nde araştırıcı (1963-66, 1971-73), Chicago (1973), Paris Sorbonne (1980), Columbia (1981-82) ve Princeton (1982-83) üniversitelerinde misafir profesör olarak ders vermiştir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) üyeliği (1989-93) ve Milletlerarası Siyasal Bilim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1979-1985) görevlerini ifa etmiştir.
Ergun Özbudun halen Milletlerarası Anayasa Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.
Türkiye'yi temsilen Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu'nun 1990 yılından beri üyesi olan Prof. Özbudun'un anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yayını ve kitapları vardır. 
2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yarı-zamanlı olarak dersler verdi ve aynı yılın sonunda tam zamanlı olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde göreve başladı. 
AK Parti'nin sivil anayasa ismini verdiği anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını üstlenmiştir. Yazmış olduğu kitaplar halen hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Everton 20 36
7. Tottenham 20 33
8. Chelsea 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16