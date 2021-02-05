Ergun Özbudun, anayasa hukuku profesörüdür. AK Parti'nin 2007'de yeni anayasa için başvurduğu isimlerde biri olan Ergun Özbudun AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde yer alıyor. Prof. Dr. Ergun Özbudun Gelecek Partisi Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda görev yapıyor. Peki, Ergun Özbudun kimdir? Ergun Özbudun kaç yaşında? Ergun Özbudun nerelidir?



Ergun Özbudun 1 Temmuz 1937 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1962'de doktor, 1967'de doçent ve 1975'te profesör unvanını kazanmış ve 1994 yılına kadar bu kurumda görevini sürdürmüştür. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Öğretim Üyesi Ergun Özbudun, 10.10.1988 – 31.05.2012 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi'nde anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı dersleri verdi.

Özbudun, Harvard Üniversitesi'nde araştırıcı (1963-66, 1971-73), Chicago (1973), Paris Sorbonne (1980), Columbia (1981-82) ve Princeton (1982-83) üniversitelerinde misafir profesör olarak ders vermiştir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) üyeliği (1989-93) ve Milletlerarası Siyasal Bilim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1979-1985) görevlerini ifa etmiştir.

Ergun Özbudun halen Milletlerarası Anayasa Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Türkiye'yi temsilen Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu'nun 1990 yılından beri üyesi olan Prof. Özbudun'un anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yayını ve kitapları vardır.

2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yarı-zamanlı olarak dersler verdi ve aynı yılın sonunda tam zamanlı olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde göreve başladı.

AK Parti'nin sivil anayasa ismini verdiği anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını üstlenmiştir. Yazmış olduğu kitaplar halen hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır.

