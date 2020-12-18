Ergenekon sanığının sır ölümü! Ailesinin evde olduğu sırada...

Sır dolu olay, 2 gün önce Üsküdar'da meydana geldi. Ergenekon davalarının da sanığı olan 43 yaşındaki avukat Süleyman Esen dün öğle saatlerinde Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde ailesiyle birlikte kaldığı evde anne ve babasının evde bulunduğu bir sırada evin balkonuna çıktı.



6'ncı katta bulunan evin balkonundan yere düşen Süleyman Esen'in düşüşünü komşuları duyup anne ve babasına haber verirken, kanlar içerisinde kalan Esen için olay yerine gelen ambulans görevlileri Esen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.



Olay sonrası yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binada oturan ve çevrede bulunan vatandaşların yere düşen Esen'in yanına koştuğu, baba Macit Esen'in de aşağıya indiği ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek Esen'i sedye ile ambulansa taşıdığı görülüyor.



İsmini vermek istemeyen mahalle sakini, "Sesleri duydum, havaya baktığımda yere düşüyordu. Yan istinat duvarına çarptı. Omzunun sağ tarafına düştü. Zor bir andı, korktum bir an. Önce öne gittim geri geldim telefonu aradım ambulansı aramak için. Telefon üst katta olduğu için tekrar gittim düşen kişinin yanına. O anda zaten binadan çıkanlar, yardıma gelenler oldu. Ambulansı aradık. Adam şok geçiriyor gibiydi. Duyduğum kadarıyla Ergenekon davasında yargılanmış, sonradan beraat etmiş. Ama iyi bir insandı, hiçbir yanlışını da görmedik." dedi.



Danıştay saldırganı avukat Alparslan Arslan Cumhuriyet Gazetesi'ne de bombalı saldırı düzenlemişti. Verdiği ifadede bana bombaları o verdi dediği Süleyman Esen de davada yakalanıp tutuklanmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra avukatlık mesleğinden de atılmıştı. Saldırıya silah temin etmekle suçlanan ve 10 yıl hapis cezası alan 43 yaşındaki Süleyman Esen, tüm suçlamalardan beraat etmişti.

