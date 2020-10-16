Ergenekon Davası hakimine 10 yıl hapis cezası
Ergenekon Davası'nın hakimlerinden Hüsnü Çalmuk, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
GÜNDEM 16.10.2020, 22:39
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FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ergenekon Davası'nın hakimlerinden Hüsnü Çalmuk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hüsnü Çalmuk'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ve avukatı katıldı. Duruşmada, davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ve Hurşit Tolon'u da avukat İlkay Sezer temsil etti.
Duruşmada savunma yapan sanık Çalmuk, 4 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Kısır bir döngü söz konusu. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Yıllardır dijital verilere ilişkin rapor bekleniyor, gelmedi. Suçsuzum hakkımda beraat kararı verilmelidir" dedi.
FETÖ'cüler tarafından atanmadığını iddia eden Çalmuk, "Zaman makinesiyle geri dönecek olsam, yine Beşiktaş'taki DGM'ye (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) dönsem, Ergenekon'la ilgili aynı kararın hazırlanmasına imza atarım. Gece yarılarına kadar çalıştım. Devleti koruduğum için buradayım. Ergenekon terör örgütü yaptıklarıyla adeta kaosun kaldırım taşlarını döşemiştir. Yapılan erken müdahalelerle yapacakları darbe, teşebbüs aşamasında kalmıştır" ifadelerini kullandı.
Müdahillerin avukatı İlkay Sezer, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Çalmuk'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası verdi. Suçun Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olması sebebiyle cezayı yarı oranda arttırarak 12 yıla çıkaran heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 10 yıla düşürdü. Heyet, Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Heyet, sanığın "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraatine hükmetti.
Kaynak: AA
Hüsnü Çalmuk'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ve avukatı katıldı. Duruşmada, davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ve Hurşit Tolon'u da avukat İlkay Sezer temsil etti.
Duruşmada savunma yapan sanık Çalmuk, 4 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Kısır bir döngü söz konusu. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Yıllardır dijital verilere ilişkin rapor bekleniyor, gelmedi. Suçsuzum hakkımda beraat kararı verilmelidir" dedi.
FETÖ'cüler tarafından atanmadığını iddia eden Çalmuk, "Zaman makinesiyle geri dönecek olsam, yine Beşiktaş'taki DGM'ye (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) dönsem, Ergenekon'la ilgili aynı kararın hazırlanmasına imza atarım. Gece yarılarına kadar çalıştım. Devleti koruduğum için buradayım. Ergenekon terör örgütü yaptıklarıyla adeta kaosun kaldırım taşlarını döşemiştir. Yapılan erken müdahalelerle yapacakları darbe, teşebbüs aşamasında kalmıştır" ifadelerini kullandı.
Müdahillerin avukatı İlkay Sezer, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Çalmuk'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası verdi. Suçun Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olması sebebiyle cezayı yarı oranda arttırarak 12 yıla çıkaran heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 10 yıla düşürdü. Heyet, Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Heyet, sanığın "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraatine hükmetti.
Kaynak: AA
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