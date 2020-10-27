Eren Erdem, koronavirüse yakalandı
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 27.10.2020, 20:28
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem koronavirüs testi pozitif çıktı. Eren Erdem, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin "Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim. Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.
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