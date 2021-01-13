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Erdoğan'ın ziyareti için flaş ifadeler! "Yamalı bir gömlek arayışı"

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti ziyaretleri üzerinden gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında önemli bir yazı kaleme aldı.

GÜNDEM 13.01.2021, 07:44
Erdoğan'ın ziyareti için flaş ifadeler!
Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'a yaptığı ziyaret hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Yazısının başlığında Cumhubaşkanı Erdoğan için "Yeni gömlek arayışı" içerisinde olduğunu ifade eden Ceyhan, "Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP’nin Genel Başkanı Erdoğan’ın başlatmış olduğu parti ziyaretleri hakkında “çok şey” konuşuluyor. Herkes kendine göre bir yorumla olayı anlamaya çalışıyor. Bu ziyaretleri “sıradan nezaket” ziyareti olarak görenler de var ziyaretlerin ardında başka niyetler arayanlar da var. Bize göreyse bu ziyaretler “yeni gömlek” arayışından başka bir şey değil. Tabir caizse bu ziyaretler 'yamalı bir gömlek' arayışı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kısa sürede çok yıprandığını ve Erdoğan'ın bunu onarmak istediği belirten Ceyhan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra sırtlarına geçirmiş oldukları “Cumhur İttifakı gömleğinin” artık çok yıprandığını ve mutlaka onarılması gerektiğini düşünenler “yeni bir gömlek” için kolları sıvamış durumdalar. Kendilerine “yeni bir gömlek” dikecekler ama ellerindeki malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Hâl böyle olunca bu ziyaretlerle kendilerine yakın gördükleri ve “kafa dengimiz olabilirler” dedikleri partilerin kapısını çalarak yeni gömlek için malzeme yardımı talep ediliyor diye düşünüyoruz. Yani bu ziyaretler artık sırtlarına dar gelen Cumhur İttifakı gömleği yerine yeni bir gömlek koyabilmek için yapılan çalışmalardan başka bir anlam taşımıyor.Yani bu ziyaretler artık sırtlarına dar gelen Cumhur İttifakı gömleği yerine yeni bir gömlek koyabilmek için yapılan çalışmalardan başka bir anlam taşımıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Saadet Partisi'ne ve mensuplarına geçmişteki kullandığı dışlayıcı ve küçük görücü tavrın oluşturduğu olumsuz etkinin birkaç ziyaret ile onarılamayacağını vurgulayan Ceyhan, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Dışlayıcı ve küçük görücü tavırları hatırlayınca bir iki ziyaret ile geçmişten gelen sıkıntıların ortadan kaldırılmasının mümkün olmayacağını düşünüyoruz.
Dün yüzlerine dönüp bakılmayanların, randevu talepleri duymazdan gelinenlerin bugün ziyaretçilerine çok sıcak davranmasını beklemek aşırı iyimserlik olmaz mı?
Elbette kapılar herkese açık olacaktır.
Elbette gelen misafire azami saygı gösterilecektir.
Ancak bunlar ziyaretçinin isteklerinin tümüyle kabul edildiği anlamına gelmez ki!
Teklif edilen “yamalı yeni gömlek” herkese cazip gelmeyebilir. Teklif götürülenler bugüne kadar sırtlarında şerefle taşımış oldukları ve hiçbir zaman gocunmadıkları gömleklerle yola devam etme niyetinde olabilirler.
Evet, ziyaretler sırasında ziyaret edenle edilenler arasında neler görüşüldüğünü bilmiyoruz,
Fakat Cumhur İttifakı’nın sırtındaki gömleğin çok yıprandığını ve yenilenmek istendiğini biliyoruz.
Ziyaretleri yeni gömlek arayışının tezahürü olarak görüyoruz."
Zeki Ceyhan'ın yazısını okumak için tıklayın
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