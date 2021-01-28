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Erdoğan'ın "Z Kuşağı Bilmez" sözlerine tepki! Sosyal medyada olay oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında siyasi eleştiriler yaptığı sırada "Z Kuşağı bilmez" ifadesi sosyal medyada gündem oldu.
GÜNDEM 28.01.2021, 14:40
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı eleştiri sırasında "Z Kuşağı bilmez" ifadesi sosyal medyada hashtag halinde gündem oldu.
Twitter'dak "Z Kuşağı Bilmez" şeklindeki başlık etiketi tepkiye yol açarken AK Partili önemli isimlerin sözleri ve AK Parti'nin eleştiri konusu olan bazı icraatları gündeme alınarak tepki gösterildi.
AK Parti'ye yönelik Twitter'dan "Z Kuşağı Bilmez" etiketiyle paylaşılan birkaç eleştiri şu şekilde:
Bülent Arınç'ın konuşmalarını #ZkuşağıBilmez bir zahmet elden ele yayalım da öğrensinler !!! pic.twitter.com/OxZsGabxRa
— ♻️♻️DevdaS34♻️♻️ (@turkiyediyince) January 28, 2021
#ZkuşağıBilmez 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kutlanırdı. Okula, ülkede yetişen meyvelerden götürülür, hangi ürünün hangi bölgede yetiştiği ve yerli malının önemi anlatılırdı. Son 15 yıldır yapılamıyor çünkü her şey ithal. AKP iktidarında üretim bitti! pic.twitter.com/UB9PAa96Bm
— #EYT mucahit4169@mynet.com (@mucahit4169) January 28, 2021
Eskiden Türkiye dört dörtlük değildi ama Bu kadar kötü değildi #Zkuşağıbilmez pic.twitter.com/5P88J2oqaC
— aLpEr_ (@alperdmg) January 28, 2021
Bülent Arınç'ın konuşmalarını #ZkuşağıBilmez bir zahmet elden ele yayalım da öğrensinler !!! pic.twitter.com/OxZsGabxRa — ♻️♻️DevdaS34♻️♻️ (@turkiyediyince) January 28, 2021
#ZkuşağıBilmez 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kutlanırdı. Okula, ülkede yetişen meyvelerden götürülür, hangi ürünün hangi bölgede yetiştiği ve yerli malının önemi anlatılırdı. Son 15 yıldır yapılamıyor çünkü her şey ithal. AKP iktidarında üretim bitti! pic.twitter.com/UB9PAa96Bm pushfn('ads'); — #EYT mucahit4169@mynet.com (@mucahit4169) January 28, 2021
Eskiden Türkiye dört dörtlük değildi ama Bu kadar kötü değildi #Zkuşağıbilmez pic.twitter.com/5P88J2oqaC — aLpEr_ (@alperdmg) January 28, 2021
Twitter'dak "Z Kuşağı Bilmez" şeklindeki başlık etiketi tepkiye yol açarken AK Partili önemli isimlerin sözleri ve AK Parti'nin eleştiri konusu olan bazı icraatları gündeme alınarak tepki gösterildi.
AK Parti'ye yönelik Twitter'dan "Z Kuşağı Bilmez" etiketiyle paylaşılan birkaç eleştiri şu şekilde:
Bülent Arınç'ın konuşmalarını #ZkuşağıBilmez bir zahmet elden ele yayalım da öğrensinler !!! pic.twitter.com/OxZsGabxRa
— ♻️♻️DevdaS34♻️♻️ (@turkiyediyince) January 28, 2021
#ZkuşağıBilmez 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kutlanırdı. Okula, ülkede yetişen meyvelerden götürülür, hangi ürünün hangi bölgede yetiştiği ve yerli malının önemi anlatılırdı. Son 15 yıldır yapılamıyor çünkü her şey ithal. AKP iktidarında üretim bitti! pic.twitter.com/UB9PAa96Bm
— #EYT mucahit4169@mynet.com (@mucahit4169) January 28, 2021
Eskiden Türkiye dört dörtlük değildi ama Bu kadar kötü değildi #Zkuşağıbilmez pic.twitter.com/5P88J2oqaC
— aLpEr_ (@alperdmg) January 28, 2021
Bülent Arınç'ın konuşmalarını #ZkuşağıBilmez bir zahmet elden ele yayalım da öğrensinler !!! pic.twitter.com/OxZsGabxRa — ♻️♻️DevdaS34♻️♻️ (@turkiyediyince) January 28, 2021
#ZkuşağıBilmez 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kutlanırdı. Okula, ülkede yetişen meyvelerden götürülür, hangi ürünün hangi bölgede yetiştiği ve yerli malının önemi anlatılırdı. Son 15 yıldır yapılamıyor çünkü her şey ithal. AKP iktidarında üretim bitti! pic.twitter.com/UB9PAa96Bm pushfn('ads'); — #EYT mucahit4169@mynet.com (@mucahit4169) January 28, 2021
Eskiden Türkiye dört dörtlük değildi ama Bu kadar kötü değildi #Zkuşağıbilmez pic.twitter.com/5P88J2oqaC — aLpEr_ (@alperdmg) January 28, 2021
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