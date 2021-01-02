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Erdoğan'ın vitrin mankeni benzetmesi yaptığı Sevgi Kılıç: Kınıyorum
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı çıkışı 'vitrin mankeni' benzetmesi yaptığı CHP PM üyesi Sevgi Kılıç'tan cevap geldi.
GÜNDEM 02.01.2021, 14:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikri Sağlar'ı eleştirdiği sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de tepki gösterdiği esnada CHP'deki başörtülüler için "vitrin mankeni" benzetmesi yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün isim vermeden geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun metro hattı açılışında yanında bulunan CHP PM Üyesi Sevgi Kılıç için, "Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor." ifadesini kullanmıştı.
CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Erdoğan’ın “vitrin mankeni” benzetmesine tepki gösterdi.
Kılıç, “Sayın Ak Parti Genel Başkanının bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarından gelen bir Parti Meclisi Üyesi olarak bir kez daha söylüyorum; İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!” dedi.Saadet Partisi’nden başörtülüye vitrin mankeni diyen Erdoğan'a tepki
CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Erdoğan’ın “vitrin mankeni” benzetmesine tepki gösterdi.
Kılıç, “Sayın Ak Parti Genel Başkanının bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarından gelen bir Parti Meclisi Üyesi olarak bir kez daha söylüyorum; İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!” dedi.Saadet Partisi’nden başörtülüye vitrin mankeni diyen Erdoğan'a tepki
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