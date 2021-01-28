Erdoğan'ın sözünü söyleyen Sabah yazarına Naci Ağbal'dan fırça!

7 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal, ilk 'enflasyon raporu' sunumunu bugün gerçekleştirdi. Program onlinen olarak yapılarken Ağbal, gazetecilerinde sorularını cevaplandırdı. Toplantının ilginç noktalarından biri, Sabah gazetesininAnkara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorusu ve Ağbal'ın verdiği cevap oldu.



"Merkez Bankası bir ekonomik çerçevenin yanı sıra bir siyasal çerçeve ile de hareket etmek durumunda" diyen Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüksek faize karşıyım" açıklamalarını hatırlatarak "Ben şahsen sizin veya kurumsal olarak Merkez Bankası'nın yüksek faizden ne anladığını, nasıl tanımladığını, hali hazırdaki politika oranlarının yüksek olduğunu düşünüp düşünmediğini merak ediyorum" sorusunu yöneltti.



Müderrisoğlu'nun bu sorusuna Merkez Bankası Başkanı Nacip Ağbal, "Para politikasındaki duruşumuza ilişkin değerlendirmelerinizi son derece eksik ve yanlış bulduğumu belirtmek istiyorum" diyerek cevap vermesi dikkat çekti.

Ağbal, "Merkez Bankası herhangi bir şekilde politik değerlendirmenin içine giremez. Politik değerlendirmeye ilişkin değerlendirme de yapamaz. Baştan beri ifade ediyoruz, merkez bankası fiyat istikrarı görevini yerine getirmekten sorumlu" dedi.

