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Erdoğan'ın katıldığı AK Parti kongrelerinde Gelecek Partisi detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katıldığı AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla kongrelerinde çalınan Müslüm Gürses şarkısındaki Gelecek Partisi detayı gözlerden kaçmadı.
GÜNDEM 01.02.2021, 15:47
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine video konferans yöntemiyle katıldı. AK Parti kongresinde Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” isimli şarkısı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Maşallah hasret kalmışız böyle görüntülere” diyerek çalan şarkının Orhan Gencebay'a ait sanması dikkat çekti. Yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle araya bir pop şarkısı girdi. Öte yandan AK Parti kongresinde Müslüm Gürses şarkısının çalmasında Gelecek Partisi detayı gözden kaçmadı. 14 Ocak’ta Gelecek Partisi Mardin İl Kongresine katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Müslüm Gürses’in “Biz Babadan Böyle Gördük” isimli şarkısıyla karşılamıştı. Bugün AK Parti’nin kongrelerinde Müslüm Gürses’in şarkısının çalınması Gelecek Partisi mensupları tarafından “taklitler aslını yaşatır” şeklinde yorumlandı.
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