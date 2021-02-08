Erdoğan'ın gündeminde yine CHP var: Parçalanmaya başladılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan'ın gündeminde yine CHP vardı. Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar. Ha CHP ha HDP. Hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Kongrelerimiz hamdolsun büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Ülkemize ve milletimize hizmet heyecanımızı yenilediğimiz kongremizi demokrasi şölenine çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bizim siyasetimizin temelinde nesilden nesile aktarılarak bugüne ulaştırılan bir büyük dava vardır. Bu davanın mayası, medeniyetimize, milletimize hizmet etme anlayışıyla yoğrulmuştur. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok kalkındırarak, güçlendirerek gösteriyoruz. AK Parti kadroları ilk günden bugüne kadar bu anlayışla çalışmış hep aynı menzile doğru ilerlemiştir. Kimseyi dışlamadan insanlarımızı kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir parti olduk.

Ne ana muhalefetin ne de diğerlerinin idrakini bırakın hayalleri bile yetmez. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. Parçalanmaya başladılar. CHP kendi hükmü şahsiyeti için ne yapıyor diye baktığımızda karşımıza boşluk çıkıyor. Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakı dengede tutmaktır. CHP'nin başındaki zatın herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük, tek parti seviyesine geldi. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan kişinin, partisindeki taciz, tecavüzü kapatmasını da kendi karakterine veriyoruz. İşte Menemen'de AK Parti iktidar oldu.Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu seslenişte sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim. En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi, gençlerimizi kullanarak saklamaya çalışmalarıdır. Sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP. Hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar.

