Erdoğan'ın eski metin yazarından reform uyarısı! Fatura ağır olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007-2015 yılları arasında metin yazarlığını yapan ve aynı zaman milletvekilliği de yapmış olan Aydın Ünal, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adeta Erdoğan'ı uyaran Ünal paylaşımında, "Malum örgüt, sahte sadakat gösterisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafındaki ve AK Parti’deki samimi istişare mekanizmalarını tarumar etti. Cumhurbaşkanına hemen her konuda doğru bilgi ve analizin ulaşması engellendi." dedi ve Erdoğan'ın yanlış yönlendirilmeye devam ettiğini ifade etti.

Ünal bir diğer paylaşımında ise şöyle dedi:

"Reform yapılacaksa, önce malum örgütün kuşatmasının sonlandırılmasından ve tasfiyesinden başlanmalı, sonra genç, yeni, liyakatli isimlerle doğru istişare mekanizmaları kurulmalı. Yanlış isimlerle doğru yol yürünmeyeceği (sanki) görüldü ama fatura çok ağır oldu/olacak."



