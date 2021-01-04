Erdoğan'ın eski metin yazarından AK Parti'ye flaş uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, iktidara 'kutuplaşma' uyarısında bulundu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Aydın Ünal, 18 yıllık AKP iktidarında "çok büyük reformlar yapıldığını" öne sürüp "Ancak kutuplaşmanın bu kadar keskinleştiği iklimde, olası iktidar değişiminde tüm reformların hınç ve kin ile bir gecede silinmesi muhtemeldir. Bu felaket olur!" diye uyardı.

İktidar-muhalefet ilişkisinin “dost-düşman/sadakat-hıyanet” anlayışına evrildiğini belirten Ünal, bunun sokağa da yayılmasının bir "hastalık durumu" olduğunu ifade edip "Hastalığı tedavi etmek, kutuplaşmanın ateşini söndürmek, iktidarın gerçekleştireceği en büyük reform olacaktır" dedi.

