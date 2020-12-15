Erdoğan'ın eski danışmanından Soylu'ya eleştiri:

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, bugünkü köşe yazısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bütçe görüşmeleri sırasında yaptıkları konuşmaları kaleme aldı. Beki, iki ismin konuşma içeriklerinin zıt olduğuna dikkati çekerken “Devleti yönetenlerin uymadığı yasakları kim takar” dedi.

Beki, TBMM’de yüksek tansiyonda geçen bütçe görüşmeleriyle ilgili şu görüşlerini dile getirdi:

Bütçe görüşmelerinde, Bakan Soylu harareti yükseltti.

“Teröriste de destekçisine de Demirtaş’a da, alayına terörist deriz” mealinde heyheylendi.

Üstüne “Paralar artık PKK’ya gitmiyor” diyerek derin bir “oohh” da çekti.

Kayyum atamalarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu ispata bir oh yeter mi peki?

Belediyelerden PKK’ya para gittiği kanıtlıysa, idari kararla kayyum atamaya ne hacet. Yargı kararıyla yapardınız.

Kayyum atanan onca HDP’li belediyenin kaçıyla ilgili böyle bir mahkeme kararı var?

Adalet Bakanı Gül kaçtır uyarıyor. “Yargı teröristtir, suçludur demedikçe kimse terörist ilan edilemez, kanunlarımızda suçtur” diye.

Karar yazarı, “Devleti yönetenlerin uymadığı yasakları kim takar” ifadesini kullandı.

