Erdoğan'ın danışmanıydı... İbrahim Uslu'ya CHP'de kritik görev!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem siyasi danışmanlığını yapan İbrahim Uslu'ya CHP'de kritik görev verildi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, "İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak getirildi; CHP Genel Merkezi'nin 13. katında yer tahsis edildi." diye yazdı.

Ankara'dan bir vekilin kendisine CHP’nin yeni bir kadrolaşma içinde olduğunu aktardığını belirten Bayer yazısında şunları kaydetti:



"'Bir konuda sizi bilgilendirmek istiyorum' diyor. ' AK Parti ve MHP dökülürken, CHP’nin ‘başarılı’ olamaması, bu nedenle yapılan araştırmalara göre tepkisizlik ve güvensizlik unsurların öne çıkması, CHP’nin yeni bir kadrolaşmada kararlı olduğu gösteriyor.' 'Aman' diye ekleyerek isminin ortaya çıkmamasını rica ediyor, 'Çünkü başıma gelebileceklerden endişe duyuyorum' diyor. CHP’nin yeni ‘atağının’ hazırlıkları için Kılıçdaroğlu’nun bazı isimleri kadrosuna dahil ettiği de öğrenildi.

Bu isimlerin en önemlisi, ANAR Araştırma’nın başındaki akademisyen İbrahim Uslu’nun Kılıçdaroğlu’na danışman olarak getirilmesi. Daha önce AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi danışmanlığında bulunan Uslu’ya CHP Genel Merkezi’nin 13. katında yer tahsis edildi.

