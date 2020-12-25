Erdoğan'ın danışmanı TCMB'yi hedef aldı! Sonra paylaşımını sildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası'nı hedef aldı. Ertem, Twitter paylaşımında "Neoliberal körlük ve saldırı yalnız akademi ve medya ile sınırlı değildir. Milli olmayan siyasetçi ve bürokratlar yüksek faizci-neoliberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor" ifadelerini kullandı.

OdaTV'nin haberine göre Ertem, bürokratları hedef alan ifadeler kullandığı paylaşımını Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sildi.

Öte yandan, geçtiğimiz ay başlayan Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı ile ilgili Erdoğan, "Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz" demişti.

