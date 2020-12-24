Erdoğan'ın danışmanı önce Merkez Bankası'nı hedef aldı, sonra ise...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi paylaşım yaptı sonra ise sildi...
GÜNDEM 24.12.2020, 20:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ertem, daha sonra paylaşımını sildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Ertem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Neoliberal körlük ve saldırı yalnız akademi ve medya ile sınırlı değildir. Milli olmayan siyasetçi ve bürokratlar yüksek faizci-neoliberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor” dedi.
Merkez Bankası da bugünkü kararında ikinci kez faiz artırımına gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Ertem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Neoliberal körlük ve saldırı yalnız akademi ve medya ile sınırlı değildir. Milli olmayan siyasetçi ve bürokratlar yüksek faizci-neoliberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor” dedi.
Merkez Bankası da bugünkü kararında ikinci kez faiz artırımına gitti.
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