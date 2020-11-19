Erdoğan'ın çete ve mafya ile ilgili söyledikleri gündem oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımla, ‘çetelerle, mafya ile çalışan kafa’ sözleri sosyal medyada tekrarda gündem oldu.
GÜNDEM 19.11.2020, 22:02
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Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakaretlerde bulunması sonrası gerginlik artmış, konuya MHP'de dahil olmuştu. CHP ve MHP yaptıkları açıklamalarla birbirlerine sert şekilde yükledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Çakıcı’ya destek vermesine CHP sert tepki gösterdi. AK Parti'den ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. CHP, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na karşı tehdide yönelik bir açıklama yapmadı. Erdoğan'ın 2013 yılında bir paylaşımda ise “Bu merkezi yönetimdeki anlayış, çetelerle, mafyayla müşterek çalışan kafa, bu ülkeyi geren bunlardır!” demesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımı şu şekilde;
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Çakıcı’ya destek vermesine CHP sert tepki gösterdi. AK Parti'den ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. CHP, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na karşı tehdide yönelik bir açıklama yapmadı. Erdoğan'ın 2013 yılında bir paylaşımda ise “Bu merkezi yönetimdeki anlayış, çetelerle, mafyayla müşterek çalışan kafa, bu ülkeyi geren bunlardır!” demesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımı şu şekilde;
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