Erdoğan'ın çay atmasını AK Parti MHK üyeleri de eleştirdi
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde çay atmasının AK Parti MYK toplantısında gündeme geldiğini ve eleştirildiğini yazdı.
GÜNDEM 28.09.2020, 08:43
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde çay atmasının AK Parti MYK toplantısında gündeme geldiğini ve eleştirildiğini yazdı.
Zeyrek, "Erdoğan'ın çay dağıtmasını eleştirenler sadece gazetecilerle ve muhalefetle sınırlı kalmadı. Giresun mitinginden sonra yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) konu gündeme geldi ve bir MYK üyesi 'Çay atmak hoş bir görüntü oluşturmuyor. Çay nimettir, öyle atılmamalı. Ön tarafa masa koyalım, çaylar üzerinde olsun, isteyen gelsin alsın' uyarısında bulundu" ifadesini kullandı.
Zeyrek, "Birkaç kaynaktan doğruluğunu kontrol ettiğim bilgiye göre, bu uyarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil bütün MYK üyeleri gülüşmekle yetindiler. AK Partililere çay dağıtılması sırasında ortaya çıkan görüntüleri sorduğumda, MYK üyesi gibi eleştirenlerin hayli fazla olduğunu da fark ettim. Buna karşın, hem dışarıdan gelen, hem AK Parti MYK'da dillendirilen eleştirinin çok da ciddiye alınmadığı, önceki gün Gaziantep'te bir kez daha ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
Zeyrek, "Erdoğan'ın çay dağıtmasını eleştirenler sadece gazetecilerle ve muhalefetle sınırlı kalmadı. Giresun mitinginden sonra yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) konu gündeme geldi ve bir MYK üyesi 'Çay atmak hoş bir görüntü oluşturmuyor. Çay nimettir, öyle atılmamalı. Ön tarafa masa koyalım, çaylar üzerinde olsun, isteyen gelsin alsın' uyarısında bulundu" ifadesini kullandı.
Zeyrek, "Birkaç kaynaktan doğruluğunu kontrol ettiğim bilgiye göre, bu uyarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil bütün MYK üyeleri gülüşmekle yetindiler. AK Partililere çay dağıtılması sırasında ortaya çıkan görüntüleri sorduğumda, MYK üyesi gibi eleştirenlerin hayli fazla olduğunu da fark ettim. Buna karşın, hem dışarıdan gelen, hem AK Parti MYK'da dillendirilen eleştirinin çok da ciddiye alınmadığı, önceki gün Gaziantep'te bir kez daha ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
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