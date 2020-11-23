"Erdoğan'ın Bülent Arınç'ı harcamaya kalkması ters tepebilir"

Gazeteci yazar Murat Yetkin, kendi sitesinde gündem ile ilgili kaleme aldığı yazısında dikkat çeken bir iddia da bulundu.

AKP kurucularından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için yaptığı açıklamalar gündem olmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceği merak konusu olmuştu. Erdoğan, Arınç'a yönelik, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Yetkin, Erdoğan'ın söylediği sözlerinin 'AKP'yi sarsacağı' görüşünü savundu. Gazeteci Yetkin, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:



"...Çünkü bunu Erdoğan’ın zemin hazırlama çabası sanıp desteklemeye başladılar. Ama Erdoğan bir anda üstelik Arınç’ı 'bir zamanlar birlikte yürüdüğümüz' gibi bir ifadeyle istiskal ederek yandaşlarını ters köşeye düşürdü. Oysa Arınç’ın sözleri herkesten çok AK Parti içindeki vicdan sahiplerini rahatlatmıştı. Erdoğan'ın Bahçeli'yi kızdırıp küstürmeme uğruna Arınç'ı böyle harcamaya kalkması ters tepebilir."

