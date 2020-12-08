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"Erdoğan'ın 2021 yılında maaşlarının toplamı 123 bin TL"
Erdoğan'ın 2021 yılında maaşlarının toplamı 123 bin TL edeceğini açıklayan HDP'li Garo Paylan asgari ücretin 2 bin 600- 2 bin 700 TL civarında belirleneceğini ifade etti.
GÜNDEM 08.12.2020, 12:53
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HDP'li Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2021 yılı bütçesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir aylık gelirinin 123 bin TL olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında ayda 88 bin TL Cumhurbaşkanlığı maaşı ve 35 bin TL emekli maaşı alacağını açıklayan Paylan, asgari ücretin 2 bin 600 - 2 bin 700 TL civarında belirleneceğini ifade etti.
2021 yılı için hazırlanan bütçenin daha adaletli olması için mücadele edeceklerini ve hazırlanan bütçenin sokağa da yansıması gerektiğini ifade eden Paylan, "Bu ücret bana yetiyor' diyorsanız sessiz kalmaya devam edin. Ama 'Bununla geçimimi sağlayamam' diyorsanız bu sefalet ücretine itiraz etmeniz gerekiyor. Biz HDP'lilere göre, asgari ücret vergiden muaf 4 bin TL olmalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında ayda 88 bin TL Cumhurbaşkanlığı maaşı ve 35 bin TL emekli maaşı alacağını açıklayan Paylan, asgari ücretin 2 bin 600 - 2 bin 700 TL civarında belirleneceğini ifade etti.
2021 yılı için hazırlanan bütçenin daha adaletli olması için mücadele edeceklerini ve hazırlanan bütçenin sokağa da yansıması gerektiğini ifade eden Paylan, "Bu ücret bana yetiyor' diyorsanız sessiz kalmaya devam edin. Ama 'Bununla geçimimi sağlayamam' diyorsanız bu sefalet ücretine itiraz etmeniz gerekiyor. Biz HDP'lilere göre, asgari ücret vergiden muaf 4 bin TL olmalıdır" dedi.
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