Erdoğan'ın 2021 bütçesindeki örtülü ödenek tutarı ne kadar?

2021 yılı için bütçe tasarı TBMM Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla sunuldu. Bütçe tasarısına göre Erdoğan'ın örtülü ödenek tutarının 2021 yılı için ne kadar olacağı ile ilgili Sözcü yazarı Çiğdem Toker, çarpıcı bir iddia da bulundu.

Kamuda yapılan israfların önlenmesi ile ilgili geçtiğimiz yıl başlatılan tasarruf Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uğramadığı ortaya çıktı. Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Anadolu Ajansı'nın (AA) başlangıç ödeneği olarak verdiği 1 trilyon 346.1 milyar liranın baz alınması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek yıl bütçeden harcayacağı örtülü ödenek tutarının 6.7 milyar lira olacağını kaydetti.

Öte yandan Toker, bugünkü yazısında, "Anayasa'ya göre bütçenin her yıl TBMM'ye sunulması gereken bir tarih var. 162. Madde'deki “Mali yılbaşından en az 75 gün önce” ibaresi 17 Ekim demek. Ve bunca yıldır ilgili kimse tanık olmamıştır ki, bütçenin TBMM'ye sunuluşu, 17 Ekim günü, saat 24'ü geçsin. Yani süre 18 Ekim'e taşsın. Böyle bir şey hiç olmadı" diye yazdı.

Partili Cumhurbaşkanlığı'na geçildiğinde bütçenin çıktığı adresin Cumhurbaşkanlığı olmaya başladığına dikkati çeken Toker, bütçenin Meclis'e, 18 Ekim saat 08.51'de sunulduğunu ifade etti.

