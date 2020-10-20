Erdoğan’ı ziyaret etmişti: AKP Genel Başkan Yardımcısı koronaya yakalandı
Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 20.10.2020, 10:33
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Tüm dünyada 40 milyonu aşkın kişiyi hasta eden, 1 milyon 100 bini aşkın kişinin de ölümüne neden olan koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Türkiye de vaka sayıları yükselen ülkeler arasında.
Türkiye’de siyasetçilerden de tek tek korona haberleri geliyor. Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu söyledi.
Burada yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum” dedi.
Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.Dualarınızı bekliyor,Hayırlı geceler diliyorum.
— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 19, 2020
Koronavirüse yakalanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki AKP'li belediye başkanlarıyla birlikte 15 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.Dualarınızı bekliyor,Hayırlı geceler diliyorum. pushfn('ads'); — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 19, 2020
Türkiye’de siyasetçilerden de tek tek korona haberleri geliyor. Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu söyledi.
Burada yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum” dedi.
Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.Dualarınızı bekliyor,Hayırlı geceler diliyorum.
— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 19, 2020
Koronavirüse yakalanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki AKP'li belediye başkanlarıyla birlikte 15 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.Dualarınızı bekliyor,Hayırlı geceler diliyorum. pushfn('ads'); — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 19, 2020
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