Erdoğan'dan 'yüksek faiz' çıkışı! Merkez Bankası kararı öncesi...

Erdoğan, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil" diyen Erdoğan, "Ülkemiz artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



Erdoğan, "Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcileri olan sizler karar vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz. Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım, yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor." diye konuştu.

"Birçok iş insanımızla konuştuğumda beni faiz batırdı diyorlar. İnşallah bunları da tersine çevireceğiz. Önümüze çıkan engelleri aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik." diye konuşan Erdoğan, "Hukuk ve ekonomi reformları yeni dönemin hazırlıklarıdır. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek bizim görevimizdir. Kaba inşaatını tamamladığımız binamızı nihai hale getirecek atılımın eşiğindeyiz. Ülkemiz artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz. Yılı pozitif büyüme ile bitireceğimize inanıyorum. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır." ifadesini kullandı.

