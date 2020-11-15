Erdoğan'dan Vaniköy Camii açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı'nın önemli sembollerinden olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına dair açıklama yaptı.
GÜNDEM 15.11.2020, 23:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangınına dair açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı;
"Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız."
Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2020
Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2020
Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı;
"Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız."
Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2020
Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2020
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