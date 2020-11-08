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Erdoğan'dan üç yıldır maçların oynandığı stada 'resmi açılış'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaelispor'un üç sezondur maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumu'nun resmî açılışını bugün yaptı.
GÜNDEM 08.11.2020, 18:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla TOKİ tarafından şehre kazandırılan 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Aslında 3 yılı buldu ve orada maçlar oynanıyordu ama resmi açılışı yapmak nasip olmadı. Bu açılışlarla beraber resmi açılışı yapmış olalım. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu" dedi.
"Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum" diyen Erdoğan, "Bu sene şampiyon olarak bir üst lige yükselen Kocaelispor'umuza Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılar diliyorum" diye konuştu.
Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla TOKİ tarafından şehre kazandırılan 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Aslında 3 yılı buldu ve orada maçlar oynanıyordu ama resmi açılışı yapmak nasip olmadı. Bu açılışlarla beraber resmi açılışı yapmış olalım. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu" dedi.
"Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum" diyen Erdoğan, "Bu sene şampiyon olarak bir üst lige yükselen Kocaelispor'umuza Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılar diliyorum" diye konuştu.
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