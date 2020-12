Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası mesajı: Buradan sana ekmek çıkmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız.İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur. CHP Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?Bunlar kadar yalanı rahat söyleyen bir siyasetçi ben tanımadım. Kaç kez Sakarya'daki tank paleti fabrikasıyla her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyorlar. Buradan sana ekmek çıkmaz, boşuna konuşma. Burada her yönüyle zarar eden bir tank palet fabrikası varken şimdi buraya BMC ile ortak faaliyetli olan Katar'ın burada yaptığı yatırım -cepten herhangi bir şey çıkmadan- buranın restore edilmesiyle bu fabrika kendimize ait tanklarımızın bakım onarımından tutun yeni atılacak adımlarda da ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır.