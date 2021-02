Erdoğan'dan şaşırtan sözler! Korona salgını var ama teşekkür etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongrelerinde canlı yayın bağlantısıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

"TIKLIM TIKLIM DOLDURDUNUZ, TEŞEKKÜR EDERİM"

Koronavirüs salgınına rağmen salonun dolu olması şaşkınlıkla karşılanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonun doldurulması üzerinden "Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşma ve buluşturmayı sağladığınız için teşekkür ederim" şeklinde konuşma yapması ise garipsendi.

CHP'Yİ SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Kongresi konuşmasında CHP'yi sert şeklide eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün CHP'siyle Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın olmadığını size söyleyecekler. CHP ayağına taş dolansa AK Parti'den biliyor. Siz saklamak için yırtınsanız da sizin her hafta bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğini biliyoruz. CHP Genel Başkanı FETÖ’cüler için Ankara’dan İstanbul’a terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri günlerce FETÖ’nün paçavraları önünde nöbet tuttu. Devletin valisine kaymakamına hakimine savcısına öğretmenine karşı militan iftirası atarken, teröristleri arkadaş diyerek koruma yarışına girdiler. Tüm bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti’yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, siyasi arsızlıktır. Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Biz her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP Genel Başkanı’ndan da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Biz her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP Genel Başkanı’ndan da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Biz gözümüzü ufuktan bir an olsun ayırmayacağız. Hedeflerimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz.

AK Parti’nin başarı formülü son 19 yıldır asla değişmemiştir. Şimdiye kadar girdiğimiz 15 seçimin tamamını sandıktan önce kalplerde kazandık."