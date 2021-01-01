Erdoğan'dan Sağlar'a başörtüsü tepkisi: Bay Fikri çağın dışında kaldın

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li eski devlet bakanı ve milletvekili Fikri Sağlar'ın katıldığı televizyon programındaki türbanla ilgili sözlerine sert cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikri Sağlar'ın başörtüsüyle ilgili sözlerine ilişkin, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır." dedi. Sağlar'ın sözleri sorulan Erdoğan, şu cevabı verdi: Bunu aslında tabii bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Yani bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversilelerin kapılarından çevrildi eğer tarlada çiftçi olursan başörtüsü meşrudur ama üniversitede okursan başörtüsü yasaktı. Bunlara sorduğun zaman normalde inanç özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bir inanç özgürlüğü o zaman bu. Bırakın artık bu işleri. Hala insanların yaşamlarına müdahale etmelerini görmek istemiyoruz. Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma işlerini bıraksın. Yanına 20 tane de başörtülü koysan artık senin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir şartların içerisinde şu yoktur; Başörtülü olan hakime olamaz, başörtülü olan polis olamaz böyle birşey var mı? Daha bunlar çok şeyler görecekler. Kuralları ayak üstü bunların değiştirme hakkı yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde biliyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi vitrin mankeni gibi getirip koymak artık kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri görmüyormusun bunları?

