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Erdoğan'dan milletvekillerine "Teşkilat işlerine karışmayın" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında AK Parti'de devam eden kongre süreci ile ilgili, milletvekillerinin kanaat bildirebileceğini fakat il başkanı seçimlerine karışmayın uyarısında bulundu
GÜNDEM 01.10.2020, 08:54
Erdoğan, "İl başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerimiz uyumsuzluk, rekabet içinde olmasınlar. Milletvekillerimiz, il başkanları belirlenirken nefsani davranmasın. Karar mercii bellidir, son kararı Genel Merkez verir" dedi. Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan, önceki gün gece saat 23.30’a kadar AK Parti Genel Merkezi’nde kongre süreci ve Meclis’te görüşülecek kanunlar için hazırlık yaptı. Edinilen bilgiye göre, basına kapalı düzenlenen toplantıda Erdoğan, 35 maddelik ekonomi paketinin bir an önce Meclis gündemine gelmesini istedi.
Yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısında il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında kongre sürecinde zaman zaman uyum sıkıntısı yaşandığı dile getirildi. Erdoğan, “Belediye başkanları ve milletvekillerimiz, il başkanlarımız ile uyumlu olmalı. Kendi aralarında rekabet olmamalı. Milletvekili arkadaşlarımız nefsani davranmasınlar. Son kararı genel merkez mekanizmalarımız verir. Bunu onlara da anlatalım” diyerek milletvekillerinin teşkilat işlerine karışmamasını gerektiğini ifade etti.
Erdoğan, yeni üye sayısındaki artış ile ilgili de “Kongre sürecinde bulduğunuz yeni yüzler parti felsefesiyle uyumlu olsun” değerlendirmesi yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısında il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında kongre sürecinde zaman zaman uyum sıkıntısı yaşandığı dile getirildi. Erdoğan, “Belediye başkanları ve milletvekillerimiz, il başkanlarımız ile uyumlu olmalı. Kendi aralarında rekabet olmamalı. Milletvekili arkadaşlarımız nefsani davranmasınlar. Son kararı genel merkez mekanizmalarımız verir. Bunu onlara da anlatalım” diyerek milletvekillerinin teşkilat işlerine karışmamasını gerektiğini ifade etti.
Erdoğan, yeni üye sayısındaki artış ile ilgili de “Kongre sürecinde bulduğunuz yeni yüzler parti felsefesiyle uyumlu olsun” değerlendirmesi yaptı.
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