Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Kabine toplantısı ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

- 2021 yılının yatırımın, üretimin istihdamın arttığı bir yıl olacağına inanıyorum.

- Yeni yılda önceliklerimiz fiyat istikrarı ve bir süredir üzerinde çalıştığımız reformlar olacak.

- Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz

- Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir.

