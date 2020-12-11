Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş?

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin zafer kutlamaları için Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddialarına ilişkin sorulan soruya, şu cevabı verdi:



"Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerindeki konuşması bütün siyasi çevreler tarafından '2023'te aday olacağının sinyali' olarak yorumlandı. Olmalı mı? Olacak mı?" sorusu üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya, 'Gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun." dedi.

"Öyle bir şey varsa, eğer sen de ciddiysen, yapman gereken ne? Bunu bu şekilde medya önünde seslendirmek değil, bu işin mercisi yargıdır. Belgeyle, bilgiyle bunu yargıya bildirirsin. Ama diyorum ya bu daha hala siyaseti öğrenemedi, bilmiyor bu işi. Tek bildiği bir şey var, akşam yalan, sabah yalan, iftira iftira... Başka bir şey bilmiyor. Burada da iftirada bulunuyor. Hadi git yargıya. Yargıya anlat bunu. Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır. Nitekim Bakanım da bunu gayet güzel bir şekilde söyledi. Olay bu."

