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Erdoğan'dan kendisini alkışlamayan AK Partililere sitem!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 5 il kongresine online olarak katıldı. Erdoğan, konuşması esnasında partililerden alkış alamayınca sitem etti.
GÜNDEM 22.11.2020, 21:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 5 ildeki kongreleri için yaptığı konuşmada, "Evlatlarımıza miras olarak büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakacağız. Bunu yapacak olan sizlersiniz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, kendisini alkışlamayan kalabalığa sitem ederek, "Eskiden Gümüşhane'nin, Burdur'un, Isparta'nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz" dedi.
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kongredekiler ayağa kalkarak alkışladı.
Erdoğan, 13 Kasım'da da Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışına katılmış, kurdelenin kesileceği esnada katılanlardan alkış gelmeyince "Bu ne ya ölü toprağı erilmiş üstünüze, Allah Allah..." diyerek sitem etmişti.
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kongredekiler ayağa kalkarak alkışladı.
Erdoğan, 13 Kasım'da da Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışına katılmış, kurdelenin kesileceği esnada katılanlardan alkış gelmeyince "Bu ne ya ölü toprağı erilmiş üstünüze, Allah Allah..." diyerek sitem etmişti.
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