Erdoğan'dan gece yarısı açıklaması! Irkçılığa tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir PSG maçında 4. hakemin ırkçılık söylemleri üzerine bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından Başakşehir'ın teknik heyetindeki Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınadığı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.

Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020



Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020

