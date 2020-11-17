Erdoğan'dan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Ara tatil uzatıldı mı?

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren okulların son durumu ne olacak? Okullarda ara tatil uzatılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? bu soruların cevabı merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısı sonrası bu soruya cevap verdi.

Okullarda ara tatil uzayacak mı? Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de bir araya geldi. Toplantı saat 15.55'te başladı.Kabine Toplantısı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği sorular, "Okullarda ara tatil uzayacak mı?" oldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin vakaların tehlikeli boyutlarda olduğu illerde sokağa çıkma kısıtlamasına gidebileceği belirtiliyor.Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilirken, geçtiğimiz hafta ara tatile girilmişti. Ara tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağı tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımlarda, vakaların artmasının eğitimi zora soktuğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirlerini tek tek açıkladı. Erdoğan, okullar ve öğrencileri ilgilendiren eğitim sürecine ilişkin ise alınan önlemi duyurdu. Koronavirüs ile mücadele sürecinde ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Erdoğan, ''Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik'' dedi.



- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek

- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek

- 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması 20 yaş altına da uygulanacak

- AVM’ler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak

- Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak

- Restoranlarda sadece paket uygulamasına getirilecek

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

- Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek

